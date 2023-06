"Galdiator 2"-Crewmitglieder verletzen sich bei Stunt-Unfall

Dieser Moment sorgte für einen kurzen Schock. In Marokko wird derzeit die Fortsetzung eines echten Kultfilms gedreht. Hollywoodregisseur Ridley Scott (85) brachte im Jahr 2000 mit "Gladiator" ein riesiges Actionspektakel in die Kinos. Hauptdarsteller Russell Crowe (59) erhielt für seine Darbietung sogar einen Oscar. Nun kommt endlich der zweite Teil. Doch am Set verletzten sich einige Mitglieder der Crew während der Dreharbeiten schwer.

Wie Deadline berichtet, kam es am Set von "Gladiator 2" im Rahmen eines Stunts zu einer geplanten Explosion. Doch dabei ging wohl etwas schief, sodass sich ein Teil der Crew Verbrennungen zuzog. In Lebensgefahr schwebe aber niemand, erklärt die Produktionsfirma Paramount. "Die Sicherheits- und medizinischen Teams vor Ort waren in der Lage, schnell zu handeln, sodass die Betroffenen sofort die notwendige Behandlung erhielten. Sie sind alle in einem stabilen Zustand und werden weiter versorgt", heißt es in einem offiziellen Statement.

Zur hochkarätigen Besetzung des zweiten "Gladiator"-Streifens gehören unter anderem Denzel Washington (68) und Pedro Pascal (48). Nur einer fehlt: Hauptdarsteller Russell. Und er ist gar nicht so begeistert, dass er für den Nachfolger nicht angefragt wurde. "Irgendwie bin ich eifersüchtig. Es war eine großartige Erfahrung in meinem Leben und eine, die es komplett verändert hat", hatte der 59-Jährige zu Collider gemeint.

Ridley Scott, Regisseur

Russel Crowe und Djimon Houndsou in "Gladiator" (2000)

Russell Crowe im Juni 2018 in Rom

