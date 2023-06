"Ich bin Gott": Julian Zietlow zeigt stolz zwei neue Tattoos

Ob er sich das gut überlegt hat? Julian Zietlow wurde mit seinen Trainingsvideos und Vlogs zu einem der erfolgreichsten Fitness-Influencern Deutschlands. Seit einigen Wochen haben seine Fans jedoch allen Grund zur Sorge. Denn: Statt vegane Proteinshakes bewirbt der 38-Jährige nun den Konsum von Drogen. Auch seine Ehe tauschte der Zweifach-Papa gegen eine wilde Romanze mit Influencerin Kate Kolosavskaia. Jetzt ließ sich Julian unter anderem ein Tattoo für Kate stechen!

Auf Instagram teilte der Influencer vor wenigen Stunden mal wieder einige neue Schnappschüsse von sich – und die gingen wirklich tief unter die Haut! Auf der Fotostrecke präsentiert der Fitness-Star nämlich voller Stolz seine neuen Tattoos. Neben einem waschechten Liebesbeweis an seine Kate ließ sich der Sportler auch eine sehr gewagte Tintenkunst unter dem Motto "Ich bin Gott" oberhalb seiner Brust stechen. Was sich Julian dabei gedacht hat, verrät er in der Kommentarspalte: "Die Pilze haben mich dazu gebracht."

Und wie kommen die Verewigungen bei seiner Community an? Seine Follower finden Julians Tattoo-Aktion jedenfalls ziemlich amüsant. "Halb so wild aus dem 'Kate' kann man später noch 'Skate' machen" oder "Wenn das Jesus sehen würde...", kommentierten einige von ihnen. Ein Fan zeigte sich zumindest auch etwas besorgt: "Nicht böse gemeint, aber du wirkst traurig..."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlows mit Kate-Tattoo

Instagram / julianzietlow Julian Zietlows "Ich bin Gott"-Tattoo

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

