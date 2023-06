"Nette Dame": Prinz William reagiert auf frechen Kate-Witz!

Er konnte sich das Lachen nicht verkneifen! Prinz William (40) und seine Kate (41) sind ein unschlagbares Team. Beim britischen Volk kommt das royale Paar gut an. Dabei verzaubern sie die Menschen immer wieder mit ihrem großen Herz. Vor allem die Thronfolgerin setzt sich mit großen Engagement im Gesundheitswesen ein, wodurch sie in der Vergangenheit oft für rührende Schlagzeilen sorgte. Nun reagierte William bei der Eröffnung eines Forschungszentrums auf einen frechen Kate-Witz!

Am Donnerstag war der Prinz von Wales bei der Eröffnung des Oak Cancer Centre im "Royal Marsde" – ein neues Krebsforschungs- und Behandlungszentrum. Während seines Besuchs habe der 40-Jährige laut The Royal Family Channel eine witzige Begegnung mit einem Patienten gehabt, der in dem Krankenhaus behandelt wird. Der Mann habe William in ein pikantes Gespräch verwickelt. "Ihre Frau [Kate] ist nicht schlecht", sagte der Patient zu ihm. "Sie ist auch eine nette Dame", scherzte der Thronfolger und brach daraufhin in Lachen aus.

Williams Besuch im Krebszentrum ist Teil seiner Rolle als Royal-Marsden-Präsident – ein Titel, den zuvor seine Mutter Diana (✝36) innehatte. Zu so einem besonderen Anlass ließ es sich der britische Thronfolger jedenfalls auch nicht nehmen, einige liebevolle Zeilen auf seinem Twitter-Kanal festzuhalten: "Nach vielen Jahren harter Arbeit war es großartig zu sehen, wie das Oak Cancer Center heute seine Türen öffnete. Vielen Dank an alle, die an der Verwirklichung dieses unglaublichen Zentrums beteiligt waren."

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

Getty Images Prinz William bei Eröffnung des Oak Cancer Centre's im Juni 2023

Getty Images Prinz William bei Eröffnung des Oak Cancer Centre's im Juni 2023

