261.000 Euro weg: Bereut Pete Davidson Kauf seiner Fähre?

Pete Davidsons (29) gibt ein Update zu seiner Fähre! Der 29-Jährige ist ein US-amerikanischer Comedian und Sänger. Fans kennen Pete zum Beispiel durch die Sendung "Saturday Night Live". Für lustige Schlagzeilen sorgte der Komiker ebenfalls mit dem spontanen Kauf einer Fähre mit seinem Kumpel Colin Jost (40). Sie waren die Höchstbieter für die 1965-John-F.-Kennedy-Fähre: Ganze 261.000 Euro blechten die beiden Komiker dafür! Doch lohnte sich die Investition überhaupt?

Gegenüber ET antwortet der Ex-Verlobte von Ariana Grande (29) auf die Frage, ob er eine After-Show-Party auf seinem Boot schmeißen würde mit: "Ja, wenn es nicht gesunken ist! Ich habe keine Ahnung, was mit dem Ding los ist. Ich und Colin waren vor einem Jahr ziemlich stoned und haben eine Fähre gekauft. Und wir sind dabei, es herauszufinden." Der Plan, die Staten-Island-Fähre unter anderem als Location für Live-Unterhaltung zu nutzen, ist bisher offenbar nicht in die Tat umgesetzt worden.

Gegenüber People Magazine erklärte Colin Jost, warum es gar nicht so einfach ist, sich um die Fähre zu kümmern und warum die Motivation dadurch nachlasse: "Pete und ich haben dieses Boot gekauft und es gibt so viele Entscheidungen, die man sofort treffen muss." Damit sei unter anderem die Versicherung oder das Andocken der Fähre gemeint.

Getty Images Pete Davidson, New York City

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Colin Jost, Komiker

