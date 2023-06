Bei der Arbeit: Diletta Leotta zeigt stolz ihre Babykugel

Die Geburt rückt immer näher! Diletta Leotta (31) und Loris Karius (29) hatten ihre Beziehung Anfang dieses Jahres bekannt gemacht. Bereits wenige Woche später überraschten die italienische Sportmoderatorin und der Torhüter mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwarten ihr erstes Kind! Allzu lange müssen sich die zwei auch nicht mehr gedulden – am Set ihrer Arbeit präsentiert Diletta nun, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Auch während der letzten Monate ihrer Schwangerschaft steht die 31-Jährige noch wie gewohnt vor der Kamera. Ihren Bauch will sie dabei überhaupt nicht verstecken: Bei aktuellen Dreharbeiten knipst Diletta ein Spiegelselfie mit ihrem Beauty-Team und zeigt superstolz ihre XXL-Kugel. Diese setzt sie mit einem hellblauen BH in Batik-Optik und einer tief sitzenden Hose in Szene, wie ein Instagram-Foto zeigt.

Nach getaner Arbeit traf sich die Italienerin mit ihrem Loris zu einem Date und strahlte mit ihm für ein niedliches Pärchen-Selfie in die Kamera. Die zwei wirken so verliebt eh und je. Gegenüber Corriere della Serra hatte Diletta kürzlich erklärt, dass es bei ihr und Loris Liebe auf den ersten Blick gewesen sei: "Ich war mit meinen Freunden beim Abendessen in einem Club, Loris kommt rein und ich habe gesagt: 'Mädels, der Mann meines Lebens ist reingekommen'."

Anzeige

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta im Mai 2023

Anzeige

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius im Juni 2023

Anzeige

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de