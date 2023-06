In Badelatschen: Skandal-Rapper Gzuz aus Haft entlassen!

Er ist offenbar wieder frei! Der Skandalrapper Gzuz (34) war im März 2022 wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt worden. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, saß seit Januar seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab. Neueste Fotos zeigen nun: Gzuz scheint wieder frei zu sein!

Wie Bild berichtet, wurde Gzuz am Freitagmorgen in Badelatschen bekleidet und mit einer blauen Mülltüte in der Hand von seiner Frau Lisa vor der JVA Glasmoor in Empfang genommen. Die beiden waren in einen Jeep gestiegen und gemeinsam davongefahren. Ob der Rapper sich lediglich im Hafturlaub befindet oder tatsächlich vorzeitig entlassen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Regulär war seine Haftentlassung für den 24. September 2023 vorgesehen gewesen.

Gzuz hatte seiner Frau Lisa noch vor Haftantritt das Jawort gegeben. Bei einer romantischen Hochzeitsfeier im Boho-Stil hatten die beiden im Juli 2022 den Bund fürs Leben geschlossen. Lisa hatte damals auf Instagram von ihrem großen Tag geschwärmt: "Wow, eine schönere Hochzeit hätte ich mir nicht vorstellen können." Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Lisa und Gzuz im März 2022

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de