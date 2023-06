Mit Botox übertrieben? Kristin Davis verletzte die Kritik!

Das Leben in der Öffentlichkeit ist nicht immer leicht! In den 90ern wurde Kristin Davis (58) als Charlotte York in der Serie Sex and the City berühmt. Nach dem großen Erfolg wünschten sich die Fans von den Freundinnen Carrie, Miranda, Samantha und Charlotte mehr. So war im vergangenen Jahr das Spin-off And Just Like That erschienen. Dabei war den Zuschauern aufgefallen, dass Kristin sich im Gesicht verändert hatte – und viele bemängelten, die Schauspielerin habe zu viel machen lassen. Nun verrät Kristin, dass ihr der Spott zusetzte...

Im Interview mit The Telegraph gab die Schauspielerin einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Es sei sehr schwer für sie gewesen, so "unerbittlich verspottet" zu werden. Kristen mache kein Geheimnis daraus, dass sie sich bereits einige Male Botox spritzen ließ und bereue es auch nicht – sie habe aber inzwischen eingesehen, dass nicht alle Eingriffe gut ausgingen. "Ich habe Filler gemacht und es war gut und ich habe Filler gemacht und es war schlecht", gab sie weiter preis. Künftig wolle sie wieder mehr zur Natürlichkeit zurückkehren.

Doch eine Zeit lang habe sie sich selbst zu viel Druck gemacht. "Es ist schwer, ständig mit seinem jüngeren Ich konfrontiert zu werden [...] es ist eine Herausforderung, sich daran zu erinnern, dass man nicht so aussehen muss", erklärte die 58-Jährige. Sie selbst habe es jedoch gar nicht so wahrgenommen, dass durch die Filler und das Botox ihre Mimik praktisch erstarrte – erst ihre Freundinnen hätten sie darauf hingewiesen.

Action Press / Splash News / Jose Perez Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am "And Just Like That"-Set in Manhattan im Oktober 2022

Getty Images Kristin Davis bei der "And Just Like That"-Premiere

Rex Features/ ActionPress Charlotte York mit Tochter Rose

