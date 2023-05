Der Termin für die zweite "And Just Like That"-Staffel steht

Gute Neuigkeiten für die Sex and the City-Fans! And Just Like That – das Sequel der beliebten Serie und der gefeierten Filme – geht schon bald in eine zweite Runde: Nach der ersten Staffel schlüpften die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York) und Co. für eine weitere Season in ihre ikonischen Rollen. Nun hat Max den offiziellen Starttermin von "And Just Like That" bekannt gegeben!

Wie Quotenmeter berichtet, wird die zweite Staffel der Erfolgsserie am 22. Juni ihre Premiere bei Max feiern. In Deutschland war die Geschichte rund um Carrie zunächst bei Sky zu sehen, danach wurde die Serie auch im Free-TV bei Vox ausgestrahlt. Die Fans können sich freuen, denn Sky Deutschland wird die neue Staffel von "And Just Like That" ebenfalls im Juni ausstrahlen!

Im Trailer des "Sex and the City"-Ablegers wird angedeutet, dass es ein großes Liebes-Comeback zwischen zwei Serienfiguren geben könnte: Carrie trifft nämlich auf ihre einstige Liebe Aidan! "Manche Dinge lässt man besser in der Vergangenheit – aber vielleicht ja nicht alles", deutet die Blondine an.

Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That"

Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Anzeige

Splash News / Action Press Sarah Jessica Parker und John Corbett am Set von "And Just Like That"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de