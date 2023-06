Nach Sturz auf Bühne: So geht es Michael J. Fox mittlerweile

Nach Schock-Moment: Fans von Michael J. Fox (62) können aufatmen! Erst kürzlich stürzte der Schauspieler bei einem Fan-Event auf der Bühne des Pennsylvania Convention Centers, als er sich vor seinen Zurück in die Zukunft-Kollegen Christopher Lloyd (84) und Tom Wilson verbeugen wollte. Der 61-Jährige, der 1991 an Parkinson erkrankte, blieb glücklicherweise unverletzt. Jetzt gibt es neue Informationen zu Michaels Gesundheitszustand: Dem Schauspieler soll es sehr gut gehen.

"Michael hat die Parkinson-Krankheit. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen mit Parkinson stürzen", sagten Michaels Vertreter gegenüber dem Magazin Mirror. Weiter heißt es: "Ihm geht es gut und wenn man sich das Video anschaut, springt er sofort auf die Füße und macht mit den Fragen und Antworten weiter." Die Rede ist sogar davon, dass es dem 61-Jährigen "großartig" gehen soll.

Dennoch mache die Krankheit dem kanadisch-amerikanischen Schauspieler an manchen Tagen zu schaffen. Michael selbst sagte vor einiger Zeit: "Jeden Tag wird es härter, aber so ist es nun mal." In seiner Frau Tracy Pollan (62) hat der "Zurück in die Zukunft"-Darsteller seine große Liebe gefunden. Seit mehr als 35 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet und unterstützen einander – in Gesundheit und Krankheit.

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2023

Getty Images Michael J. Fox mit seinem Jean-Hersholt-Humanitarian-Award 2022

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

