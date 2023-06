Traum in Spitze: So schön sah Naomi Watts als Braut aus!

Naomi Watts (54) strahlte bis über beide Ohren! 2017 hatte die Schauspielerin bekannt gemacht, dass sie und ihr Kollege Billy Crudup zusammen sind. In den vergangenen Wochen war dann immer mal wieder spekuliert worden, dass die beiden Hollywoodstars den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt haben. Die Beauty war nämlich mit einem verdächtigen Klunker gesichtet worden. Gestern läuteten dann offiziell die Hochzeitsglocken: Und Naomi glänzte!

Auf Instagram gab die Braut ein paar Einblicke in ihren großen Tag. Die 54-Jährige schlüpfte für ihre Vermählung in ein langes Kleid in einer klassischen A-Linie, welches von oben bis unten mit Spitze besetzt war. Die wunderschöne Robe wurde von Oscar de la Renta (✝82) designt und kostet um die 4.500 Euro. Dazu trug die "The Impossible"-Bekanntheit einen passenden Blumenstrauß mit weißen und cremefarbenen Details.

Zudem hatte Naomi in ihrer Story auch ein Selfie mit ihrem frisch angetrauten Gatten geteilt. Darauf strahlen die beiden Turteltauben total happy in die Linse. "Ehemann", schreibt sie ganz stolz zu dem Schnappschuss.

Anzeige

Instagram / naomiwatts Naomi Watts im Juni 2023

Anzeige

Instagram / naomiwatts Naomi Watts im Juni 2023

Anzeige

Instagram / naomiwatts Billy Crudup und Naomi Watts im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de