Film oder Reality? Das macht Wilson Ochsenknecht mehr Spaß

Welche Vorliebe hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33)? Der Schauspieler trat schon sehr früh in die Fußstapfen seines Vaters Uwe Ochsenknecht (67). Schon im Alter von zehn Jahren stand der 33-Jährige das erste Mal vor der Kamera. Heute ist der Münchener ein Teil der Reality-Serie Diese Ochsenknechts. Dort bekommen die Zuschauer exklusive Einblicke in das Leben der Ochsenknechts. Doch steht Wilson eigentlich viel lieber für Filme vor der Kamera? Das verriet er Promiflash!

"Ich bleibe beim Film. Das ist so mein Ding, da fühle ich mich wohl, weil ich auch eigentlich eher ein privater Mensch bin", berichtet er Promiflash beim Deutschen Filmpreis. Es scheint, als würde ihm sein Privatleben ziemlich wichtig sein. "Aber für die Zuschauer ist [es] glaube ich ganz okay, wie sie mich mal sehen, wie ich auch ticke [...], sonst kriegt man das ja nicht so mit", meinte der Bruder von Jimi Blue Ochsenknecht (31).

In der Zukunft steht für den Sohn von Natascha Ochsenknecht (58) beruflich noch einiges an. So ist der Münchener zum Beispiel ab Herbst in der vierten Staffel von "Das Boot" zu sehen. Privat ist in puncto Nachwuchs dagegen noch nichts geplant: "Jetzt gerade weniger. Ich habe so viel zu tun, da geht das noch nicht. Gerade passt es nicht rein."

Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2023

Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Wilson Gonzalez Ochsenknecht, März 2022

