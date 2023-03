Mit Mavie im Arm: So schön war Cheyenne und Ninos Hochzeit

Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits haben Ja gesagt! Die Influencerin hatte ihren Liebsten im vergangenen August auf einem Hof in Österreich geheiratet. Die Zeremonie wird kommende Woche endlich auch in der Realityshow Diese Ochsenknechts zu sehen sein, die private Einblicke in das Leben der berühmten Familie gibt. An dem lange erwarteten Hochzeitstag blieb wohl kein Auge trocken: So emotional war Cheyennes Hochzeit!

In der neuen Folge "Diese Ochsenknechts", die ab kommenden Montag auf Sky zu sehen ist, wird Cheyennes Trauung thematisiert – so aufgeregt sei sie seit ihrem Kaiserschnitt nicht gewesen. In freudiger Erwartung stand Nino draußen vor der Hochzeitsgesellschaft. Als die Braut mit Tochter Mavie auf dem Arm nach draußen trat, brachen beide in Tränen aus. "Der Nino hat geheult wie ein Schlosshund", berichtete das Model – dabei habe er vorher angekündigt, nicht zu weinen. Die Turteltauben konnten es offenbar kaum erwarten, ihr Eheleben zu beginnen: Auf das Eheversprechen antwortete der Bräutigam mit "Fucking ja!", was für Jubel und Gelächter im Publikum sorgte.

In dem Interview schwärmten die frisch Vermählten vom jeweils anderen und schienen überglücklich, den Schritt in den Ehestand gewagt zu haben. "Andere Mütter haben wahrscheinlich auch schöne Töchter, aber trotzdem hab ich den Jackpot gemacht", triumphierte Nino. Auch in Sachen Familienplanung sei der Rinderzüchter sich sicher: "Wir wollen noch weitere Kinder – daran gibts nichts zu rütteln." Im vergangenen Dezember verkündete das Paar schließlich die fröhlichen Neuigkeiten: Cheyenne ist zum zweiten Mal schwanger.

