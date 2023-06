Neu-Papa Chanan Colman verrät: So heißt Jessie Js Söhnchen!

Jessie J (35) genießt das Leben mit ihrer kleinen Familie! Hinter der Musikerin liegen nervenaufreibende Jahre. 2021 hatte die "Price Tag"-Interpretin eine Fehlgeburt verkraften müssen – im vergangenen Jahr wurde sie dann wieder schwanger. Seit Mitte Mai ist der Sprössling der Künstlerin nun auf der Welt. Der Kindsvater ist ihr Partner Chanan Colman – und der verrät jetzt, wie das gemeinsame Baby der beiden heißt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Basketballer am Sonntagabend ein Foto, das seinen schlafenden Sohn zeigt. Stolz hält der Neu-Papa seinen Nachwuchs in den Händen und schreibt zu der Aufnahme: "Seit du auf der Welt bist, scheinen Arbeit, Essen und Schlaf völlig unwichtig zu sein. Wenn du mir tief in die Seele schaust, während du in meine Hände kackst, lächle ich, wenn du mich beim Wickeln voll pinkelst, lache ich!" Außerdem verriet Chanan weiter: "Ben Shelli, ich liebe es jetzt schon, mit dir zu leben!"

Die Fans der Musikerin und des Sportlers sind hin und weg von dem kleinen Ben – und auch die schöne Sängerin kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. Kurz nach der Geburt hatte sie ihren Gefühlen im Netz bereits freien Lauf gelassen: "Er hat meine Träume wahr werden lassen. Er ist meine ganze Welt!"

