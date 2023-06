Eric Sindermann betrügt Sanja mit Ex Josephine auf Party

Eric Sindermann (34) knutscht fremd! Nach einigen gescheiterten Beziehungen ist der Designer inzwischen eigentlich ganz glücklich an Reality-TV-Sternchen Sanja Alena (30) vergeben. Ihre beste Freundin Arielle Rippegather (32) zweifelte jedoch bereits an, dass Eric Sanja wirklich treu sein kann. Jetzt zeigt der Reality-TV-Teilnehmer, dass Arielle recht hatte: Der ehemalige Handballer machte mit seiner Ex Josephine Lehmann auf einer Party rum, auf der Sanja auch war!

Bei "B:Real" gingen Eric und Sanja gemeinsam auf eine Party, die von Xenia Prinzessin von Sachsen (36) organisiert wurde. Auch Josephine, die Ex des 34-Jährigen, war auf der Feier. Das schmeckte Sanja und ihrer BFF Arielle überhaupt nicht. Es kam zum Streit, woraufhin Sanja Arielle küsste, um Eric zu provozieren. Das ließ sich der Rapper nicht gefallen und steckte daraufhin seine Zunge in Josephines Mund.

Josephine hatte bereits zuvor klargemacht, dass sie "nichts" von der Beziehung von Eric und Sanja halte. "Ich finde, dass Eric nicht zu ihr passt", meinte die Dunkelhaarige. Wie es mit Eric und Sanja weitergeht, erfahren Zuschauer am Dienstag ab 17:05 Uhr bei "B:Real".

Instagram Eric Sindermann und Sanja Alena im Juni 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Arielle Rippegather

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

