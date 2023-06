Arielle Rippegather zweifelt an Eric Sindermanns Treue

Wie steht Arielle Rippegather (32) zu Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30)? Der Designer und das Reality-TV-Sternchen turtelten in den vergangenen Monaten immer wieder miteinander. Kürzlich machten sie offiziell: Ja, sie sind ein Paar! Arielle Rippegather kritisierte in der Vergangenheit immer wieder Erics fragwürdiges Frauenbild. Doch was sagt sie jetzt zu der neuen Beziehung ihrer besten Freundin Sanja? Arielle könnte es sich zumindest vorstellen, dass Eric es auf Dauer verbockt...

"Ich freue mich für meine beste Freundin Sanja. Ich weiß, dass sie auf Wolke sieben schwebt und total glücklich ist. Ich denke, sie und Eric haben ernsthafte Gefühle füreinander", stellte Arielle gegenüber Promiflash klar. Dennoch glaube die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht dran, dass Eric es ernst mit der hübschen Blondine meine.

"Ich bin der Meinung, dass Eric ein krankes Frauenbild hat und nicht wirklich treu sein kann. Er hat sexuell gerne sehr viele Partnerinnen – und da stellt sich die Frage, kann er Sanja wirklich treu sein?", zweifelte Arielle an der Beziehung von Eric und Sanja. Sie möchte einfach nicht, dass ihre Freundin verletzt werde. Dabei packte die TV-Bekanntheit aus, dass Eric seine vorherige Freundin Josephine Lehmann vor wenigen Monaten erst mit Sanja in einem Berliner Sexklub betrogen habe.

Instagram Eric Sindermann und Sanja Alena im Juni 2023

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Eric Sindermann und Arielle Rippegather

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Juli 2022

