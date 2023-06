In Royalblau: Queen Camilla zeigt sich im lässigen Jumpsuit

Queen Camilla (75) lässt das Kleid mal im Schrank! Seit 2005 ist die Britin mit König Charles (74) verheiratet. Doch die Ehe der beiden feiern bis heute nicht alle royalen Fans – viele wünschten sich bis zu ihrem tragischen Tod Prinzessin Diana (✝36) an der Seite des derzeitigen britischen Regenten. Von der Kritik hat sich Camilla aber niemals unterkriegen lassen. Seit etlichen Jahren präsentiert sie sich an Charles' Seite stilsicher und souverän – auch in Sachen Fashion!

Gestern besuchte Camilla die Eröffnung eines Literaturfestivals und setzte dabei zur Abwechslung nicht auf ein Mantelkostüm und ein Kleid. Stattdessen präsentierte sich Camilla in einem coolen Jumpsuit in Royalblau. Dieser saß eher locker – das Highlight ihres Looks waren die übergroßen Hosenbeine, die dem Outfit eine lässige Note verpassten.

Am 6. Mai war nicht nur Charles gekrönt worden, auch Camilla bekam buchstäblich die Krone aufgesetzt. Für den großen Tag war sie in ein maßgeschneidertes Krönungsgewand geschlüpft. Das ausgefallene Kostüm war zudem mit zwei goldenen Hunden bestickt. Die Stickerei war eine Hommage an Camillas Rettungshunde Bluebell und Beth gewesen.

