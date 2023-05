Königin Camillas Krönungskleid war mit ihren Hunden bestickt

Königin Camillla (75) hat sich für ihr Outfit offenbar etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Am Samstag wurde die Frau von König Charles III. (74) neben ihrem Gatten zur britischen Königin gekrönt. Für die feierliche Zeremonie schmiss sich die gebürtige Londonerin in ein weißes Kleid, das mit vielen goldenen Blümchen bestickt war. Doch das war noch lange nicht alles: Auch die beiden Hunde von Camilla waren auf dem Gewand der Königin abgebildet!

Auf Bildern, die Königin Camilla im Rahmen der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey zeigen, fällt ein niedliches Detail ins Auge: Auf dem Gewand der 75-Jährigen waren zwei kleine goldene Hunde bestickt. Laut People hat das eine ganz besondere Bedeutung: Die Aufstickungen sollen eine Hommage an Camillas zwei Rettungshunde Bluebell und Beth sein. Die Abbildungen der beiden Jack-Russell-Terrier waren am Saum ihres Kleides zu sehen.

Doch das ist noch lange nicht alles – immerhin steckt hinter denn Roben des frischgekrönten Königspaares laut des Magazins noch eine andere Bedeutung. Die Bestickungen der vielen Blumen, Bienen und Insekten, die mühevoll von der Royal School of Needlework entworfen worden, sollten die Naturverbundenheit der Royals widerspiegeln.

Königin Camilla mit ihren zwei Hunden Bluebell und Beth

Königin Camilla während ihrer Krönung im Mai 2023

König Charles und Königin Camilla

