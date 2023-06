Nach Leano: Wollen Pietro Lombardi und Laura noch mehr Kids?

Wie sieht es in Sachen Kinderplanung im Hause Lombardi aus? Anfang des Jahres waren Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) Eltern geworden. Zusammen begrüßten der Sänger und seine Liebste ihr erstes gemeinsames Kind – ihr Sohn hört auf den Namen Leano Romeo. Der DSDS-Juror ist ganz vernarrt in seine kleine Familie. Möchten er und seine Liebste diese in naher Zukunft eigentlich vergrößern?

In einer Instagram-Fragerunde gehen der 31-Jährige und die Influencerin nun auch auf das Thema Kinderplanung ein. "P will gerne ein Mädchen haben. Er sagt, wenn noch ein Junge kommt, dann möchte er kein Weiteres mehr. Aber ich möchte noch unbedingt zwei weitere Kinder", erklärt Laura. Offenbar sind sich die beiden diesbezüglich noch nicht so ganz einig. Dem Paar sei es aber am wichtigsten, dass die Babys gesund und munter sind.

So oder so findet Pietro, dass seine Laura ihren Job als Neu-Mutter ganz hervorragend meistert. "Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama", hatte der Sänger im Netz geschwärmt. Sie, der kleine Leano und auch sein Sprössling Alessio (7) aus der Beziehung mit Sarah Engels (30) machen sein Leben also augenscheinlich vollkommen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

