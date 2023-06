"Perfekt": Pietro Lombardi schwärmt von Laura und Baby Leano

Pietro Lombardi (31) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Der Deutschland sucht den Superstar-Gewinner aus dem Jahr 2011 und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) durften Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Der kleine Sohnemann namens Leano Romeo machte das Glück der beiden perfekt. Jetzt widmet Pietro seiner Laura und dem Kleinen eine niedliche Liebeserklärung im Netz!

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der "Cinderella"-Interpret einen kurzen Clip, in dem Laura und das Baby im Bett liegen und schlafen. Pietro bringt seine Glücksgefühle in einem Text zum Ausdruck. "Perfekt ist das Leben nie – doch es gibt Menschen, die es perfekt machen", schreibt der stolze Familienvater. Zusätzlich garniert er das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.

Aber auch Laura schwärmt in den sozialen Medien von ihrem Liebesglück! Die Influencerin teilt einen Zusammenschnitt aus mehreren Videos, in denen sie beispielsweise mit Pietro tanzt oder ihn verliebt anschaut. "Gemeinsam ist ein wunderbarer Ort", schwärmt sie.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juni 2022

