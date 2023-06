So haben sich Alessia Herren und ihr Mann Can kennengelernt

Alessia Herren (21) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die Tochter von Willi Herren (✝45) geht bereits seit einigen Jahren mit ihrem Ehemann Can durchs Leben. Erst vor wenigen Wochen ist die Familie des Pärchens größer geworden: Am 16. April erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. Die Kleine trägt den Namen Anisa-Amalia und ist der ganze Stolz der frisch gebackenen Eltern. Doch wie haben sich Alessia und Can eigentlich kennengelernt?

Bei "Volles Haus" geben die 21-Jährige und ihr Liebster preis, wie ihre Liebesgeschichte ihren Lauf nahm. Die zwei seien sich abends vor einem Kiosk über den Weg gelaufen. Für die Beauty war es aber wohl keine Liebe auf den ersten Blick: "Dann hab ich sein Gesicht von der Seite gesehen und ich dachte mir so: 'Oh nee, irgendwie nicht so mein Fall.'" Can schrieb die Promi Big Brother-Kandidatin danach trotzdem über die sozialen Medien an – und es funkte. "Nach zwei, drei Wochen haben wir uns auch das erste Mal getroffen und seit dem Abend sind wir unzertrennlich", schwärmt Alessia.

Zunächst haben die zwei ihre Beziehung noch aus der Öffentlichkeit gehalten. "Ich finde, gewisse Dinge sollte man einfach privat halten", schildert die Neu-Mama in der TV-Sendung. Nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hatten, haben sie und Can dann entschieden, ihre Liebe nicht mehr geheim zu halten.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Mai 2023

Instagram / alessiamillane Alessia Herren

