Thors Hammer: Chris Hemsworth erklärt Beule in seiner Hose

Chris Hemsworth (39) bezieht Stellung! Der Schauspieler hatte in seiner Karriere schon zahlreiche Rollen in den verschiedensten Filmen übernommen. Doch der Hottie ist nicht nur als Thor-Hauptdarsteller bekannt – sondern auch für seinen durchtrainierten Körper. Als er seinen Fans vor wenigen Wochen kleine Einblicke in sein Training geben wollte, hatten die aber nur Augen für etwas ganz anderes: Die Beule in seiner Hose – jetzt äußert sich Chris zu dem Video!

Gegenüber Bild stellt der Bruder von Liam Hemsworth (33) schmunzelnd klar: "Ihr dürft dem Bildschirm nicht immer alles glauben. Manchmal haben Kameraleute ein Problem mit dem richtigen Winkel." Doch die Reaktionen seines Umfelds waren sehr ähnlich zu denen seiner Fans. "Es waren ein paar Freunde dabei, die in die Hände geklatscht haben und einige, die nur große Augen geschickt haben", erzählt der von den Nachrichten, die er nach dem Posting bekam. "Manchmal sieht man in Videos auch mal einen Schatten, wo in Wirklichkeit gar nichts ist. Das war einfach ein ungewollter Special Effect", macht der "Avengers: Endgame"-Darsteller deutlich.

Vor wenigen Wochen postete der Hottie einen Clip, der ihn beim Sport zeigte. Nur in einer grünen kurzen Hose bekleidet nahm er seine Fans mit bei seinem Work-out. Doch dabei stahl die Beule in seiner Hose seinen Muckis die Show – und die Fans waren begeistert: "Ich habe es mir mehrmals angesehen... Ich schwöre, bei der letzten Übung konnte ich Thors Hammer sehen, glückliche Frau."

Getty Images Chris Hemsworth, Juni 2023

Getty Images Chris Hemsworth, "Tyler Rake 2"-Premiere

Instagram / chrishemsworth Chris Hemswort beim Sport

