Erektion? Chris Hemsworths Trainingsvideo sorgt für Aufsehen

Hätte Chris Hemsworth (39) seine Hosenwahl noch mal überdenken sollen? Der Schauspieler ist neben seiner Rolle als Thor im Marvel-Universum auch für seinen heißen Body bekannt. Dieser kommt aber natürlich nicht von irgendwo her. Der Hottie zieht ein hartes Sportprogramm durch. Seine Fans im Netz ließ er nun mit einem Video an einer Sporteinheit teilhaben. Doch seine Follower haben nur Augen für etwas ganz anderes...

Der 39-Jährige teilt auf Instagram einen Work-out-Clip. Darin trainiert er ohne Hemd und nur mit einer Basketballhose sowie einer Cap bekleidet. Bei einer Übung liegt der Australier auf dem Rücken und hebt seine Beine nacheinander in die Luft. Dabei sieht es ganz danach aus, als wenn sich Chris' bestes Stück durch seine Hose abzeichnet – und dieses kann sich ganz schön sehen lassen! Auch die Fans sind sicher: "Ich habe es mir mehrmals angesehen... Ich schwöre, bei der letzten Übung konnte ich Thors Hammer sehen, glückliche Frau." Ein weiterer Nutzer witzelt: "Sollte die letzte Übung nicht ein Bein nach dem anderen sein?"

Was wohl Chris' Partnerin Elsa Pataky (46) davon hält? Dass ihr Schatz so viel trainiert, gefällt dem Model jedenfalls nicht. Der Dreifachvater gab einst im Interview mit USA Today in Bezug auf seinen stählernen Body zu: "Meine Frau meinte: 'Eh, das ist zu viel.'"

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Mai 2023

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky im Juni 2019

