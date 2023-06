Trotz Beziehung mit Sanja: Eric Sindermann hat noch Tinder!

Hält Eric Sindermann (34) weiterhin Ausschau? In Sachen Liebe hatte der Designer zuletzt eher weniger Glück. Seine Beziehung zu Katharina Hambuechen scheiterte, nachdem die beiden bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen waren. Auch in Josephine Lehmann fand der Reality-TV-Darsteller nicht seine große Liebe. Jetzt ist Sanja Alena (30) die Frau an Erics Seite. Doch so ganz scheint er sich noch nicht auf sie eingelassen zu haben!

Bei B:Real schwärmten Eric und Sanja zunächst voneinander und wirkten wie ein sehr glückliches Liebespaar. Doch dann ließ der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat einen Spruch los, bei dem seine Liebste aufhorchte. Er habe trotz der Beziehung zu Sanja noch die Datingapp Tinder auf dem Handy! "Dann lösche ich wieder Tinder, dann ist meine Beziehung wieder kaputt, dann muss ich Tinder wieder machen, das dauert dann auch wieder ein bisschen. Ich bin sehr vorsichtig geworden", erklärte der 34-Jährige.

Diese Erklärung akzeptierte Sanja natürlich keineswegs. Eric versprach ihr daraufhin hoch und heilig, sein Profil auf Tinder zu löschen, weil er sich natürlich nicht mehr nach anderen Frauen umschauen möchte. Daraufhin räumte er ein, dass er nicht darüber nachdachte, dass er Sanja mit diesem Spruch verletzt haben könnte.

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de