Eric Sindermann lässt Liebes-Tattoo für Sanja Alena stechen

Eric Sindermanns (34) Liebe geht mal wieder unter die Haut. In der Vergangenheit geriet der Designer regelmäßig durch seine Liebschaften in die Schlagzeilen. Nachdem er einen öffentlichen Rosenkrieg gegen seine Ex-Freundin Katharina Hambuechen geführt hatte, ging auch seine Beziehung zu Josephine Lehmann in die Brüche. Für sie ließ sich der Reality-TV-Kandidat sogar ein Liebes-Tattoo stechen. Jetzt ist Eric mit Sanja Alena (30) zusammen – und auch die bekommt einen ganz besonderen Liebesbeweis.

Auf Instagram zeigte Eric, dass er sich auch für Sanja ein Tattoo hat stechen lassen. Der Name Sanja ziert jetzt seinen Unterarm. "Liebe geht unter die Haut", schrieb der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat zu den Schnappschüssen. Seine Liebste war ganz schön hin und weg von Erics Aktion. "Ich kann es immer noch nicht glauben, du bist so crazy", schwärmte die Blondine in der Kommentarspalte.

Einige waren von Erics Tattoo-Idee jedoch so gar nicht angetan. Tattoo-Artist Diogo Sangre (28) bemängelte direkt, dass das Tattoo qualitativ sehr schlecht sei. "Ich seh nur gezitterte Linien und gecovert ist es auch nicht. Man sieht das Alte komplett drunter", kritisierte er. Auch seine Follower rieten Eric zur Vorsicht. "Langsam wird es echt lächerlich. In paar Wochen fällst du eh wieder auf die Nase", schrieb zum Beispiel ein Fan.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermanns Tattoo für Sanja Alena

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermanns Tattoo für seine Ex-Freundin Josi, 2023

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

