Wegen Shakira: Lewis Hamiltons Freundschaft zu Tom gefährdet

Tom Cruise (60) hat wohl keine Lust, das fünfte Rad am Wagen zu sein! Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Shakira (46) und ihr langjähriger Ehemann Gerard Piqué (36) von nun an getrennte Wege gehen. Danach wurden Gerüchte laut, dass Tom großes Interesse an der Sängerin habe – doch Shakira hatte dem Filmstar angeblich einen Korb gegeben. Die "Whenever, Wherever"-Interpretin soll stattdessen mit Toms langjährigem Freund Lewis Hamilton (38) flirten. Die Romanze passt Tom allerdings gar nicht!

Medienberichten zufolge habe der 60-Jährige seinen Freunden erzählt, dass er eine "unglaubliche Chemie" mit der Zweifachmama habe und er es "als eine sichere Sache ansah, dass sie in kürzester Zeit zusammen sein würden". Umso verletzter war Tom nun, dass seine Herzensdame mit Lewis anbandelt. "Das war ein großer Dämpfer für Toms Ego und es hat ihn umso mehr verletzt, weil er Lewis als einen Kumpel betrachtet", verriet eine Quelle gegenüber RadarOnline.

Während Tom anscheinend schmollt, sollen die Musikerin und der Formel-1-Fahrer ihre Zeit zu zweit genießen. "Sie verbringen Zeit miteinander und befinden sich in der Kennenlernphase. Es ist lustig und flirty", plauderte eine Quelle, die mit beiden vertraut ist, gegenüber People aus. Shakira und Lewis selbst äußerten sich bis dato kaum zu den Dating-Gerüchten.

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2023

Getty Images Tom Cruise und Lewis Hamilton im Juli 2021

Instagram / mustafathepoet Lewis Hamilton, Shakira und Bekannte im Juni 2023

