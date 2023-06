Ist das der Grund für Taylor Swifts Trennung von Matty?

Kam sie etwa nicht mit seiner Vergangenheit klar? Taylor Swift (33) soll für einige Zeit den Sänger Matty Healy (34) der Band The 1975 gedatet haben. Die Gerüchte um eine Beziehung wurden bestärkt, nachdem die Musikerin vor Kurzem an der Seite des Rockers gesichtet worden war. Doch nun soll alles vorbei sein. Doch warum genau ging die Romanze zwischen TayTay und Matty in die Brüche?

RadarOnline berichtet, die Pop-Queen soll große Probleme mit Mattys Verhalten in der Vergangenheit haben. In einem Podcast lachte der The-1975-Sänger wohl gehässig über Witze, in welchen die US-amerikanische Rapperin Ice Spice (23) als "dicke chinesische Frau" betitelt worden war. Zudem habe der "Robbers"-Interpret während eines Konzerts eine Nazi-Geste gemacht. Ein Insider schildert: "Die Offenbarungen machten Taylor Bauchschmerzen. Sie fühlte sich betrogen und schämte sich, dass sie sich auf sein Level begab." Die "Shake It Off"-Interpretin wisse, dass der Rocker wild sei, aber "das Ausmaß war ihr nicht bewusst."

Die Turtelei zwischen Matty und der "Blank Space"-Interpretin ist allem Anschein nach also vorbei. Doch Ersterer scheint darüber nicht allzu traurig zu sein. Der 34-Jährige soll seit dem Liebes-Aus vermehrt mit seinen Kumpels unterwegs sein und es sich gut gehen lassen.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Matty Healy während eines Auftritts im Jahr 2023

Getty Images Matty Healy, Sänger der Band The 1975

