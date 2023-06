Nach Trennung: Matty Healy viel mit seinen Jungs unterwegs

Was ist denn mit ihm passiert? Nachdem sich Taylor Swift (33) und ihr Langzeitpartner Joe Alwyn (32) getrennt hatten, kursierten Gerüchte um eine mögliche neue Liebschaft der Musikerin. Angeblich ist die "Blank Space"-Interpretin einige Wochen mit The-1975-Frontmann Matty Healy (34) ausgegangen. Doch inzwischen soll die Romanze der beiden Musiker schon wieder vorbei sein. Deswegen scheint sich Matty jetzt mit seinen Kumpels abzulenken.

Fotos, die gerade bei Instagram kursieren, zeigen den Sänger auf der Konzertbühne in Wien – wo er eine Augenklappe über dem linken Auge trägt. "Die Fans am Eingang hatten ein paar sehr schöne Schilder mit der Aufschrift 'Wir lieben dich'. Das war sehr, sehr nett von euch", erklärte er dem Publikum. Er wisse, dass das eine Anspielung sei. "Aber ich war mit meinen Jungs zusammen und ehrlich gesagt, so sehr ich [die Geste] auch zu schätzen weiß – […] ich brauche es nicht, denn ich habe sie", gibt Matty preis. Die Augenklappe bekam Matty während des Konzerts wohl von einem Fan.

"Ich hatte Probleme mit einem hängenden Auge", hatte er seinem Publikum bei einem früheren Konzert erzählt. "Mir wurde klar, dass ich die Gelegenheit bekommen hatte, von der jeder erwachsene Mann träumt, nämlich einen legitimen Grund zu haben, sich wie ein Pirat zu kleiden", hatte er gewitzelt.

Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Matty Healy, "The 1975"-Frontmann

Matty Healy, Dezember 2022

