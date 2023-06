Johannes B Kerners Ex-Frau Britta Becker ist wieder verliebt

Sie schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! 1996 hatten sich Johannes B Kerner (58) und Britta Becker (50) im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort gegeben und galten damit als absolutes Traumpaar. Doch 2016 gaben die Eltern von vier Kindern überraschend ihre Trennung bekannt. Seit 2019 sind der Moderator und die einstige Hockeyspielerin auch offiziell geschieden. Wie nun bekannt wurde, soll Britta wieder vergeben sein!

Wie Gala berichtet, soll die 50-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Insider teilten dem Magazin mit, dass Britta in den Manager Bernhard Looney verliebt sein soll. Die beiden Turteltauben sollen in den vergangenen Wochen bereits gemeinsame Reisen unternommen haben und auch ihren 50. Geburtstag habe die Ex-Sportlerin mit dem Londoner gefeiert. Bisher hat Britta ihr Liebesglück aber noch nicht offiziell bestätigt.

Doch wie geht es ihrem Ex Johannes damit, dass sie wieder vergeben ist? Bekannte des Paares plauderten aus, dass der TV-Star sich sehr für die Mutter seiner Kinder freue. Noch immer stehen die beiden in einem freundschaftlichen Verhältnis zueinander.

Getty Images Britta Becker, Sportlerin

Getty Images Britta Becker im Februar 2017

Getty Images Britta Becker und Johannes B Kerner, 2011

