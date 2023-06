Kurzes Statement: So fühlt sich Prinz Harry nach dem Prozess

Wie geht es Prinz Harry (38)? Vergangenen Dienstag war der Royal in seiner alten Heimat London angekommen, um im Hacking-Prozess gegen ein großes britisches Medienunternehmen auszusagen. Am Freitag reiste der Bruder von Prinz William (40) wieder zurück nach Kalifornien, wo er mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) und den beiden Kids wohnt. Bei einem Event verriet Harry, dass er sich sehr gut fühlt!

Wie Hello berichtet, besuchte der zweifache Vater am Montag in San Diego die Warrior Games. Bei dieser jährlichen Veranstaltung werden verletzte und kranke ehemalige US-Soldaten gefeiert. Harry war nicht nur stiller Zuschauer, der 38-Jährige hielt auch eine kurze Rede. "Mein Geist hat sich erneuert, also danke, jedem Einzelnen von euch", ließ er die Besucher wissen, die ihm begeistert applaudierten.

Die Ankunft in seiner Wahlheimat scheint Harry gutzutun. Die Zeit im Gerichtssaal dagegen war eine Herausforderung und eine Belastung für ihn. Wie BBC berichtet, soll Harry das Verhör zugesetzt haben. "Es ist sehr viel", habe der Brite geantwortet. Zudem habe er bei der ganzen Verhandlung "leicht verunsichert" gewirkt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Getty Images Prinz Harry beim Rugby World Cup Finale 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

