Prinz Harry nach Gerichtstermin wieder zurück in Kalifornien

Prinz Harry (38) ist wieder in seiner Wahlheimat. Erst am Dienstag war der Royal nach London gereist, um im Hacking-Prozess gegen das Magazin Mirror auszusagen. Zwei Tage lang stellte sich der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. (✝96) den Fragen des Richters und kam dabei im Kreuzverhör teilweise auch ins Straucheln. Nach Beendigung der Beweisaufnahme ist Prinz Harry nun wieder zurück in Kalifornien.

Wie Daily Mail berichtet, soll der 38-Jährige bereits am Donnerstagabend in dem US-amerikanischen Bundesstaat gelandet sein. Demnach habe sich der zweifache Vater bereits am Donnerstagmittag zum Flughafen begeben, um zurück nach Kalifornien zu fliegen. Inzwischen sei er wieder bei seiner Frau Herzogin Meghan (41) und ihren gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in Montecito.

Laut Berichten von The Telegraph habe Harry während seines Aufenthalts im Frogmore Cottage gelebt, unweit des Anwesens seines Bruders Prinz William. Es wird vermutet, dass er in dieser Zeit jeglichen Kontakt zu seinem Vater König Charles (74) und seinem Bruder sowie dessen Familie gemieden habe.

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry erscheint vor dem Gericht, Juni 2023

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

