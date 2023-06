Seltenheit: Scarlett Johansson und Colin turteln auf Event!

Scarlett Johansson (38) und Colin Jost (40) sorgen für eine süße Überraschung. Bereits seit 2017 gehen die Schauspielerin und der Comedian gemeinsam durchs Leben. Vor drei Jahren hatte das Paar sogar den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort gegeben. Dennoch zeigen sich die Hollywoodstars nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Doch nun besuchten Scarlett und Colin zusammen ein Event und konnten dabei die Finger nicht voneinander lassen!

Paparazzi lichteten die 38-Jährige und ihren Liebsten am Dienstagabend in New York bei der Aftershowparty der "Asteroid City"-Premiere ab. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie das Ehepaar gemeinsam die Party verlässt. Händchenhaltend laufen die beiden durch die Menschenmenge und zeigen so ganz offen ihre Liebe zueinander.

Erst wenige Tage zuvor hatte Scarlett bei "CBS Mornings" seltene Einblicke in ihr Eheleben gegeben und verraten, wie sie ihre Liebe zu Colin aufrechterhält. "Wir lachen viel und wir kommunizieren miteinander", hatte die "Black Widow"-Darstellerin ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson and Colin, 2020

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost

Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson, November 2021

Anzeige

Denkt ihr, Scarlett und Colin werden sich in Zukunft öfter gemeinsam zeigen? Ja, bestimmt! Nein, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de