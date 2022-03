So hätte sie ihn niemals gedatet! Scarlett Johansson (37) und Colin Jost (39) haben im Herbst 2020 klammheimlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt – sie heirateten. Im vergangenen Jahr krönten die beiden dann ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Kind. Doch nun gesteht die Schauspielerin, dass sie ihren heutigen Ehemann früher so keinesfalls gedatet hätte: Scarlett findet Colin in seiner Teenie-Zeit nicht gerade attraktiv!

In der "The Drew Barrymore Show" wurde die 37-Jährige von Drew (47) mit einem Foto von einem jungen Colin konfrontiert – doch davon war sie nicht gerade angetan. "Mein Bruder hatte in den 90er-Jahren denselben Haarschnitt – beide meiner Brüder – und ich kann das einfach nicht. Das geht nicht. Ich meine, wer hat bitte gesagt, dass diese Frisur stylish ist?", erklärte die "Black Widow"-Darstellerin lachend. Ganz offensichtlich hätte Colin so also kein Date mit der blonden Beauty abgestaubt.

Ganz anders sieht es da allerdings heutzutage aus. Vor zwei Jahren schwärmte die Hollywood-Beauty nämlich in den höchsten Tönen von ihrem Colin – denn in dem Comedian hat sie ihren Traummann gefunden. "Was du siehst, bekommst du auch. Er ist optimistisch, gelassen, witzig, nett und eben diese Qualitäten haben mich angesprochen", verriet sie gegenüber Parade.

Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und ihr Mann Colin Jost

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de