Im Opener: Leni Klum rockt "Germany's next Topmodel"-Bühne!

Leni Klum (19) überrascht die Fans! Heute Abend findet das große Finale von Germany's next Topmodel statt. Noch fünf Nachwuchsmodels haben den großen Traum vor sich: Selma, Olivia, Somajia Ali, Vivien Blotzki und Nicole Reitbauer. Heute Abend darf Model-Mama Heidi Klum (50) dann die Gewinnerin küren – doch nicht sie eröffnete in diesem Jahr das große Finale, sondern ihre Tochter!

Direkt zu Beginn kamen zunächst die Finalistinnen auf die Bühne und liefen über den Laufsteg. Dann warteten die Fans sehnlichst auf die Moderatorin, doch sie hielt eine Überraschung parat: "Und weil ich mittlerweile schon ein halbes Jahrhundert alt bin, lasse ich das Opening dieses Mal die Jungen übernehmen", kündigte Heidi an und stellte ihre Tochter Leni vor. Kurzerhand schwang die 19-Jährige das Tanzbein und stand ihrer Mutter in Sachen Entertainment in nichts nach.

Die Zuschauer waren von dem kleinen Gastauftritt total begeistert. "Leni sieht schon stark aus. Kann man nicht meckern" oder "Leni ist halt einfach unglaublich schön", schreiben etwa zwei Fans auf Twitter. Andere fanden den Auftritt aber ein bisschen komisch: "Leni hätte auch einfach wegbleiben können."

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

