Laura Maria Rypa ehrlich: Ihr ging es nicht immer so gut!

Auch Laura Maria Rypa (27) hat schon schwere Zeiten hinter sich. Die Verlobte von Pietro Lombardi (31) ist ihren Fans vor allem als Frohnatur bekannt. Seit rund drei Jahren steht die Influencerin bereits im Fokus der Öffentlichkeit und gewährt Einblicke in ihr Leben. Dabei macht die Mutter eines Sohnes stets einen fröhlichen und gut gelaunten Eindruck. Doch wie Laura jetzt gesteht, habe auch sie Phasen im Leben gehabt, in denen es ihr nicht gut ging.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story wurde die 27-Jährige von einem Follower gefragt, ob es Momente in ihrem Leben gab, in denen es ihr psychisch nicht gut ging. "Ja, vor einigen Jahren ging es mir überhaupt nicht gut", gibt Laura daraufhin offen zu. Inzwischen sei das aber anders. "Ich habe nach vorne geschaut und bin stärker geworden", betont die Social-Media-Bekanntheit.

Es scheint, als gehe es der Influencerin derzeit so gut wie nie zuvor: Im Oktober des vergangenen Jahres war ihr Partner Pietro vor ihr auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Vor wenigen Monaten gaben die beiden voller Freude bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen durften.

ActionPress Laura Maria Rypa auf einem Event

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

