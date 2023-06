Süß! Nick Cannon gratuliert seinen Twins Zillion und Zion

Nick Cannon (42) wird total emotional. Der Moderator machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit seinem Familienleben, denn: Er ist Vater von zwölf Kids, die er mit sechs verschiedenen Kindsmüttern auf der Welt begrüßen durfte. Trotz seiner großen Rasselbande setzt der Komiker alles daran, für jeden seiner Sprösslinge da zu sein: Jetzt feierten seine Zwillinge Zillion und Zion, die er sich mit Abby De La Rosa teilt, ihr zweites Lebensjahr – Nick gratulierte seinen Twins deshalb herzallerliebst zum Geburtstag.

Auf Instagram widmete der US-Amerikaner seinen beiden Jungs zuckersüße Worte. "Unglaublich, dass es schon zwei Jahre her ist! Zillion und Zion, die Welt gehört euch! Ich liebe euch so sehr! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Söhne!", schrieb er zu einem Bild von sich und den Zwillingen. Auf der Aufnahme hält er freudestrahlend seine Kids im Partnerlook auf dem Arm. In seiner Story teilte er weitere Aufnahme von den Kleinen.

Dass Nick keinen Geburtstag seiner Kinder auslässt, hatte er im vergangenen Monat bereits klargemacht: Für seine und Mariah Careys (54) Zwillinge Moroccan (12) und Monroe (12) hatte er an ihrem Ehrentag einen ganzen Freizeitpark gemietet! "Alles Gute zum Geburtstag an meine Erstgeborenen Roc und Roe! Daddy wird euch immer lieben!", hatte er ein Video von dem Tag kommentiert.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zion und Zillion

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

