Nick Cannon mietet Freizeitpark für Geburtstag seiner Kids!

Nick Cannon (42) genießt den Tag mit seinen Zwillingen. Der "Wild'n Out"-Moderator war von 2008 bis 2016 mit der Sängerin Mariah Carey (54) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor – die Zwillinge Moroccan (12) und Monroe (12). Auch wenn der Comedian noch Vater von weiteren neun Kindern ist, nimmt er sich dennoch die Zeit für jeden seiner Sprösslinge: Nick feiert gemeinsam mit seiner Ex Mariah den zwölften Geburtstag ihrer Zwillinge im ganz großen Stil.

Für den Ehrentag der Kids hat sich der Rapper ganz schön ins Zeug gelegt: Er mietete einen kompletten Freizeitpark. Dieses Erlebnis hielt der Comedian mit einem Video via Instagram fest, in dem zu sehen ist, wie seine Zwillinge gemeinsam mit ihren Freunden Achterbahn fahren und augenscheinlich eine gute Zeit haben. Zwei riesige Geburtstagstorten gab es sogar noch obendrauf! "Alles Gute zum Geburtstag an meine Erstgeborenen Roc und Roe! Daddy wird euch immer lieben!", schrieb der 42-Jährige zu dem Clip dazu. Von Mariah fehlt jedoch jede Spur in dem Video...

Die Meinung der Fans über diesen dekadenten Kindergeburtstag ist geteilt. "Nicht jeder kann das so machen... Meine Kinder haben das gesehen und wollen jetzt, dass Nick ihr Vater ist", kommentierte ein User frustriert den Beitrag. Auch viele weitere Follower teilten die Meinung, dass dieser Aufriss viel zu überzogen sei. Andere bewunderten jedoch, dass Nick für alle seine Kinder ein guter Vater zu sein scheint, so schrieb ein Nutzer: "Eine Sache über Nick ist klar: Er kümmert sich um alle seine Kinder!"

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Moroccan und Monroe

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

