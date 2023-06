"Temptation Island"-Spoiler: Dieses Pärchen verlobt sich!

Für sie gibt es ein Happy End! Die diesjährige Temptation Island-Staffel neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Während die Liebe von Nico Legat und Sarah Liebich am TV-Experiment zerbrach, weil der Draufgänger der Versuchung nicht widerstehen konnte und seiner Freundin letztendlich sogar fremdging, hatte die Show für andere Paare einen glücklicheren Ausgang. Vor den finalen Lagerfeuern kommt es zu einer Riesenüberraschung: Dieses Paar verlässt "Temptation Island" verlobt!

Spoiler-Warnung! Wer das "Temptation Island"-Finale noch sehen möchte, liest jetzt nicht weiter!

Als es für Adam und Loreen eigentlich auf ihre jeweiligen "Temptation"-Dates gehen soll, treffen sie stattdessen überraschend aufeinander und fallen sich überglücklich in die Arme. Adam verrät daraufhin im Interview, dass er nach dem erfolgreichen TV-Experiment bereit für den nächsten Schritt sei. Bei einem romantischen Abendessen macht er schließlich Nägel mit Köpfen. Er geht vor der Blondine auf die Knie und hält mit rührenden Worten um ihre Hand an: "Du bist das Beste, was mir in meinem Leben überhaupt passieren konnte." Ohne zu Zögern nimmt Loreen den Antrag an und die beiden erleben einen emotionalen Moment.

Beim finalen Lagerfeuer treffen die beiden als verlobtes Paar aufeinander, um sich gemeinsam die Bilder der vergangenen zwei Wochen anzusehen. Was sie zu sehen bekommen, nehmen die beiden ganz locker und zweifeln nicht daran, ihr Leben miteinander verbringen zu wollen. Loreen verrät schließlich: "Ich bin die glücklichste Frau der Welt."

