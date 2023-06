Zeigt sich Julian Zietlow hier beim Sex mit seiner Kate?

Auf frischer Tat ertappt? Seit einigen Wochen sorgt Fitness-Influencer Julian Zietlow für einen Skandal nach dem anderen. Seitdem der 38-Jährige mit seiner neuen Flamme Kate Kolosavskaia durchgebrannt ist, postet er immer wieder verstörende Clips von sich im Netz. Sex und Drogen sind dabei schon lange keine Tabuthemen mehr. Nun treibt er es erneut auf die Spitze: Zeigt sich Julian in diesem Video etwa beim Sex mit Kate?

Heute teilte der Influencer mal wieder private Einblicke mit seinen Fans auf Instagram. In seiner neusten Story filmte ihn ein Freund bei einem intimen Moment mit seiner Kate. Auf dem längeren Clip ist zu sehen, wie Julian und seine Freundin eng umschlungen im Pool turteln. Dabei machten die zwei immer wieder ruckartige Bewegungen, die für ziemlich viel Wellengang sorgten. Der besagte Freund schien immerhin Gefallen daran zu finden. "Ich bin allein vom Zuschauen gekommen", erklärte er in dem Video.

Julian und Kate ließen sich von ihrem Publikum jedenfalls nicht weiter aus der Fassung bringen. "An Insta: Wir schwimmen nur", versicherte der Fitness-Profi in seiner darauffolgenden Story. Dabei verriet er unter anderem auch, dass er momentan die beste Zeit mit seiner Kate in dem thailändischen Örtchen erlebe.

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

