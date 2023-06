Darum wirft Kourtney Kardashian Kim vor, sie zu kopieren!

Es kracht unter den Schwestern! Die Familie um Unternehmerin Kim Kardashian (42) lässt Fans in der Reality-Show The Kardashians an den Höhen und Tiefen ihres verrückten Lebens teilhaben. Dabei kommt es gelegentlich auch zu Streitereien unter den berühmten Geschwistern. Vor allem zwischen Kourtney Kardashian (44) und Kim kracht es häufiger. Nun wird bekannt, warum sich Kourtney zuletzt von Kim kopiert fühlte!

In der neuesten Episode von "The Kardashians" packt Kourtney bei ihrer kleinen Schwester Kendall Jenner (27) darüber aus, weshalb sie sich nach ihrer Hochzeit über Kim geärgert habe. Die Älteste im Bunde hatte bei ihrer Hochzeit mit dem Musiker Travis Barker (47) das Designerduo Dolce & Gabbana für ihre Looks ins Boot geholt, ehe sich Kim ebenfalls für eine Zusammenarbeit mit ihnen entschieden hat. Kourtney hatte daraufhin das Gefühl, ihre jüngere Schwester hätte sie für einen lukrativen Business-Deal verraten und ihren großen Tag eiskalt kopiert: "Auf meiner Hochzeit hat Kim offenbar diese Gespräche mit Dolce geführt, von denen ich nichts wusste."

Erst vor Kurzem hatte Kourtney mit dem Geständnis für Schlagzeilen gesorgt, den Familien-Gruppenchat verlassen zu haben. Hierfür sollen ebenfalls Streitereien mit Kim der Grund gewesen sein. Ihre Schwester Khloé Kardashian (38) habe sie daraufhin wieder hinzugefügt.

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Oma Mary Jo Campbell

Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner und Kylie Jenner 2015

