Flop? Spotify kickt Prinz Harry und Meghans Podcast raus!

Dieser Schuss ging gehörig nach hinten los! Seit 2020 gelten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) nicht mehr als arbeitende Royals. Zuvor hatten sich die Eheleute dazu entschlossen, ihre royale Pflichten niederzulegen und in die USA auszuwandern. Dort müssen sie sich seither auch um ihr Einkommen selbst kümmern. Mit Netflix und Co. hatten sie bereits einige gute Deals an Land ziehen können – auch mit Spotify. Doch dieses Projekt ist nun endgültig gescheitert!

Zusammen mit dem Streaming-Giganten hatten Harry und Meghan ihren ersten eigenen Podcast "Archewell" ins Leben gerufen. Dort waren mitunter Berühmtheiten wie beispielsweise Mariah Carey (54) oder James Corden (44) zu Gast gewesen. Dennoch entpuppte sich der Podcast schnell als Flop – nun arbeiten beide Seiten nicht länger zusammen. "Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, sich zu trennen", erklärten sie in einem gemeinsamen Statement, das People vorliegt. Harry und Meghans Hörstück wird aber trotzdem weiterhin bestehen bleiben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich angedeutet, dass der Musik-Streaming-Anbieter mit der Zusammenarbeit mit den Sussexes unzufrieden ist. Angeblich hätte Spotify deswegen geplant, den Podcast mit einem eigenen Team selbst in die Hand zu nehmen. Harry und Meghan hätten angeblich zu wenig Arbeit in das Ganze gesteckt – trotz 20-Millionen-Euro-Deal.

Getty Images Herzogin Meghan in London im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

