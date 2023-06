Herzklopfen: Das dachte GNTM-Vivien kurz vor ihrem Sieg

So erlebte Vivien Blotzki ihren großen Moment! Die Koblenzerin war Kandidatin in der diesjährigen Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel. 17 Wochen gab sie alles und kämpfte mit zahlreichen anderen Kandidatinnen um den Sieg. Sie stellte sich jeder Herausforderung und den wildesten Aufgaben. Am Ende zahlte sich die Anstrengung aus und Vivien geht als Siegerin aus der Show. Mit Promiflash sprach sie über ihre Gefühle vor der finalen Entscheidung.

Die 23-Jährige erinnerte sich gegenüber Promiflash: "Ich habe da gestanden und mein Herz hat gepocht. Ich musste auch so zwei-, dreimal tief durchatmen, weil das natürlich auch für mich ein total spannender Moment war. Es war nicht so, dass ich es geahnt oder gewusst habe." Sie habe kaum einen klaren Gedanken fassen können. "Ich habe da wirklich so gestanden und gedacht: 'Okay, beruhig dich'", fügte sie hinzu.

Als dann tatsächlich ihr Sieg verkündet worden war, habe Vivien keine Zeit mehr für viele Überlegungen gehabt: "Ich habe erstmal geschrien. [...] Dann kamen auf einmal schon alle Leute auf mich zugesprungen und haben sich mit mir gefreut." Die ehrliche Freude ihrer Liebsten bedeute dem Nachwuchsmodel sehr viel.

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

