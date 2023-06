Ist dieser Megastar etwa der erste "The Voice Rap"-Coach?

The Voice of Germany hat sich etwas Neues ausgedacht! Die beliebte Musikshow hatte in der Vergangenheit schon mit einigen Variationen überzeugen können. 2018 und 2019 könnten Kandidaten über 60 bei The Voice Senior überzeugen. Vor wenigen Wochen konnte sich die 15-jährige Emma mit Eminem (50)-Hits den Sieg bei The Voice Kids holen. Im kommenden Monat geht "The Voice Rap" an den Start – und angeblich wird ein ziemlich erfolgreicher Rapper ein Coach!

Bild will erfahren haben, dass kein Geringerer als Kool Savas (48) einen der beiden Coach-Plätze einnehmen wird. Wer ihm zu Seite stehen wird, stehe noch nicht fest. Der "Deine Mutter"-Interpret äußerte sich bisher noch nicht dazu. "Welche beiden Rap-Größen als Coaches bei 'The Voice Rap' dabei sind, geben ProSieben und Joyn rechtzeitig bekannt", erklärte eine Sprecherin von "The Voice of Germany".

Nun stehen jedoch zuerst die Dreharbeiten zur regulären Staffel der Castingshow an. Auch dafür wurde eine komplett neue Jury aufgestellt: Neben Tom (33) und Bill Kaulitz (33) im Doppelstuhl nimmt auch Megastar Ronan Keating (46) im Jury-Sessel Platz. Auch Shirin David (28) und Giovanni Zarrella (45) machen sich auf die Suche nach dem neuen Gesangstalent.

Getty Images "The Voice of Germany"-Logo

ActionPress Kool Savas,, Januar 2020

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches, 2023

