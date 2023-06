Tatsächlich: Neue "The Voice of Germany"-Coaches bestätigt!

Nun gibt es endlich Gewissheit! Schon bald geht The Voice of Germany in die nächste Runde. Damit ist es schon die 13. Staffel der beliebten Castingshow, die über die deutschen Bildschirme flimmert. Dass die Coaches der vergangenen Ausgabe beim nächsten Mal nicht mehr mit von der Partie sein und komplett ausgetauscht werden würden, war bereits bekannt. Nun wurden die neuen Coaches offiziell bestätigt!

Bereits am frühen Morgen gab es Gerüchte darüber, wer in der neuen Staffel auf den roten Coaching-Drehstühlen Platz nehmen und nach neuen Gesangstalenten suchen wird. Auf dem offiziellen Instagram-Account der beliebten Talentshow wurden diese Neuigkeiten nun bestätigt! "Das sind unsere neuen Coaches. Zusammen mit Tom Kaulitz (33) und Bill Kaulitz (33) im Doppelstuhl feiern Shirin David (28), Ronan Keating (46) und Giovanni Zarrella (45) ihr Debüt als Coaches in der 13. Staffel", heißt es unter einem Bild, auf dem die vier Sessel zu sehen sind.

Auch Tokio Hotel-Frontmann Bill freut sich daraufhin auf seinem Social-Media-Profil über die aufregenden Nachrichten! "Gerüchte sind wahr", heißt es in der Instagram-Bildunterschrift unter einigen Pics, auf denen er und sein Zwillingsbruder unter anderem am Set der Gesangsshow zu sehen sind.

