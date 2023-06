Nicht bezahlt? Kylie Jenners Beauty-Marke von Model verklagt

Droht Kylie Jenner (25) etwa Ärger? Die Influencerin ist vielen Fans vor allem aus den Reality-TV-Shows Keeping up with the Kardashians und The Kardashians bekannt. Doch in den vergangenen Jahren hatte sie sich auch als Unternehmerin einen Namen gemacht – 2015 hatte sie Kylie Cosmetics ins Leben gerufen. Die Skincare-Produkte sowie das Make-up mit der rosafarbenen Verpackung erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Doch nun gibt es Unruhe um die Marke!

Wie TMZ nun berichtet, hat ein Model namens Sasha Palma das Beauty-Unternehmen verklagt. Sie wirft der Marke vor, dass sie sie nicht bezahlt hätten. Sasha hatte bereits einige Male Fotoshootings für Kylie Cosmetics absolviert. Aufgrund der fehlenden Bezahlung fordert das Model nun angeblich einen sechsstelligen Betrag als Entschädigung. Inzwischen meldete sich Kylies Vertreter zu Wort – laut ihm wurde Sasha vor 45 Tagen rechtmäßig bezahlt.

Derweil gibt es aktuell Gerüchte um Kylies Liebesleben. Derzeit ist die 25-Jährige offiziell Single – 2022 hatte sie sich von dem Vater ihrer beiden Kinder, Travis Scott (32), getrennt. In den vergangenen Monaten wird der TV-Bekanntheit eine Romanze mit Schauspieler Timothée Chalamet (27) nachgesagt.

Getty Images Kylie Jenner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

