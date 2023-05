Weitere Gerüchte: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet

Die Gerüchteküche brodelt weiter – was läuft zwischen Kylie Jenner (25) und Timothée Chalamet (27)? Bereits seit mehreren Monaten halten sich die Spekulationen über eine mögliche Liebschaft der beiden Stars. Weder die Unternehmerin noch der Schauspieler bestätigten die Schlagzeilen bisher. Nun gibt es aber ein weiteres Indiz für die Romanze: Kylie war offenbar bei Timothée zu Besuch – das zeigen sogar Fotos!

Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Auto der zweifachen Mama am Donnerstagmorgen vor dem Haus des Dune-Stars. Laut dem Magazin sei Kylie dort gegen zehn Uhr angekommen – kurz darauf habe ein anderes schwarzes Auto das Anwesen verlassen. Ob die Ex von Travis Scott (32) darin saß, ist nicht klar.

Ob zwischen Kylie und Timothée wirklich etwas läuft, ist also weiterhin unklar. Insidern zufolge soll der 27-Jährige für die Beauty aber eine Art Lückenbüßer sein: "Zu einem gewissen Teil datet Kylie Timothée nur, um Travis endgültig hinter sich lassen zu können." Kylie und ihr Kindsvater hatten sich Anfang des Jahres getrennt.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, Ex-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de