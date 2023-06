Sarah und Julian Engels haben jetzt Fitnesstrainer-Lizenz!

Die beiden haben eine Herausforderung gemeistert! Sarah Engels (30) ist nicht nur in ihrer Musikkarriere sehr erfolgreich – sie führt eine glückliche Ehe mit ihrem Gatten Julian (30) und ihren beiden Kindern. Doch auch im Sport gibt sie alles! Immer wieder zeigt sich die The Masked Singer-Gewinnerin aus 2021 im Fitnessstudio, und das zahlt sich jetzt aus. Sarah und ihr Julian sind jetzt Fitnesstrainer!

"Wir haben unsere Fitnesstrainer B Lizenz erfolgreich gemeistert und sind nun echt erleichtert", freut sie sich bei Instagram. Doch diese Herausforderung haben sich die beiden wohl etwas einfacher vorgestellt. "Das war gar nicht so leicht wie gedacht und wir haben bis in die Nächte dafür lernen müssen. Für meinen Mann war es auch gern die Abendlektüre", schreibt Sarah weiter. Fans der beiden können sich sogar bald über etwas ganz Besonderes freuen – denn die Musikerin kündigt auch schon ihr eigenes Sportprogramm an. "Ihr wisst, wie motiviert wir sind und wie sehr wir den Sport lieben", lässt sie ihre Follower wissen.

Und das beweist Sarah immer wieder – schon im vergangenen Jahr zeigte Sarah sich in ihrer Story beim Sport und versuchte ihre Abonnenten zu motivieren. "Das Wichtigste zuerst: Fitness am Morgen! Hatte heute schwere Beine, aber ich merke immer wieder, wie gut mir der Sport tut. Es lohnt sich, aufzustehen", schrieb sie.

Sarah und Julian Engels

Sarah Engels, Sängerin

Sarah Engels im Gym

