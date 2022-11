Keine Ausreden: Sarah Engels zieht im Gym fleißig durch!

Sarah Engels (30) arbeitet hart an ihrer Fitness! Dass die Sängerin fleißig ist, dürfte wohl längst kein Geheimnis mehr sein. Egal, ob im Beruf oder privat – die ehrgeizige The Masked Singer-Gewinnerin hat kein Problem damit, viele Termine wahrzunehmen und hart für ihre Ziele zu schuften. Das beweist sie auch in Sachen Sport: Sarah zieht im Fitnessstudio mal wieder voll durch!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 30-Jährige am Dienstagmorgen beim Training – sie meisterte einige Kraft-Ausdauer-Übungen, die mächtig anstrengend aussahen, mit Bravour! Dabei trug sie eine stylishe Kombi aus Sport-BH und Leggings in Orange. "Das Wichtigste zuerst: Fitness am Morgen! Hatte heute schwere Beine, aber ich merke immer wieder, wie gut mir der Sport tut. Es lohnt sich, aufzustehen", schrieb Sarah dazu. Dann appellierte sie auch an ihre Follower: "Also hoch mit euch!"

Sonst geht die Sportskanone oft mit ihrem Mann Julian Engels (29) ins Gym – doch der darf sicherlich noch keinen Sport treiben. Ende Oktober wurde der Fußballer nämlich am Bein operiert, nachdem er sich einen fiesen Meniskusriss zugezogen hatte. Sarah sei ihm in der Genesungszeit eine große Stütze.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Gym

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Mann Julian in der Schweiz

Anzeige

Motiviert es euch, Promis wie Sarah beim Sport zu sehen? Ja, total! Nein, gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de