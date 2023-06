"Schlechter Vater": Brian Austin Green reagiert auf Kritik

Brian Austin Green (49) spricht Klartext! Durch die Fernsehserie "Beverly Hills" wurde der amerikanische Schauspieler in den 1990er-Jahren über Nacht zum Star. Fernab vom Blitzlichtgewitter ist Brian stolzer Familienvater. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Megan Fox (37) bekam der Schauspieler drei Kinder. Inzwischen ist der Star stolzer Papa von ganzen fünf Söhnen – dennoch scheinen einige Fans nicht von seinem Vatertalent überzeugt zu sein. Im Netz reagierte Brian jetzt auf einen fiesen Kommentar.

In seiner Instagram-Story richtete sich der 49-Jährigen an einen Hater, der behauptet hatte, dass er ein schlechter Vater sei. "Warum denken manche Menschen, dass es okay sei, jemanden moralisch anzugreifen", schrieb Brian. Außerdem fügte er hinzu: "Diese Leute haben mich noch niemals getroffen. Lasst uns doch bitte besser miteinander umgehen."

Trotz seiner neuen Beziehung pflege der Schauspieler ein freundschaftliches Verhältnis zu Megan. Immerhin ist sie die Mutter seiner drei Söhne. Ein Insider verriet erst kürzlich gegenüber US Weekly: "Dass sie eine gute Beziehung zu Brian hat, macht es für sie einfacher, mit anderen Dingen in ihrem Leben zurechtzukommen."

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und sein Sohn Zane im November 2022

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kids

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin

