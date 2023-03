Megan Fox hat eine gute Beziehung zu Ex Brian Austin Green

Er steht ihr immer noch zur Seite: In der Beziehung von Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) soll es seit einiger Zeit heftig kriseln. Von Fremdgehen und Trennung ist oft die Rede. Einer ist ihr in solchen Momenten eine besondere Stütze: Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (49) hat die Transformers-Darstellerin drei gemeinsame Kinder. Megan und Brian wollen für ihre Sprösslinge eine gute Beziehung zueinander aufrechterhalten!

Ein Insider verriet jetzt Details über die Situation zwischen Megan und Brian. Gegenüber US Weekly beschrieb der Insider, dass die beiden noch immer ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen sollen: "Dass sie eine gute Beziehung zu Brian hat, macht es für sie einfacher, mit anderen Dingen in ihrem Leben zurechtzukommen." Brian halte sich aber aus dem Privatleben seiner Ex raus.

Der gute Kontakt zu ihrem Ex ist für Megan wohl auch zurzeit eine große Erleichterung. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass ihre Beziehung zu Sänger Machine Gun Kelly zu Ende sein soll. Der Insider erklärt hierzu: "Sie arbeiten an ihrer Beziehung, denn ihre Liebe ist sehr real. [...] Im Moment ist aber noch alles offen."

Getty Images Megan Fox bei der Premiere von "Machine Gun Kelly's Life In Pink"

Getty Images Brian Austin Green, "Beverly Hills, 90210"-Darsteller

Getty Images Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

