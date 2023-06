Trooping the Colour: Hat Herzogin Meghan etwa keine Lust?

Herzogin Meghan (41) hat wohl kein Interesse daran, die Königsfamilie zu sehen. Am Samstag wird in London mit dem traditionellen Trooping the Colour der Geburtstag von König Charles (74) gefeiert. Sein entfremdeter Sohn Prinz Harry (38) und dessen Frau sind Gerüchten zufolge aber nicht eingeladen. Harrys Gattin verzichtete auch schon auf die Krönung. Aber offenbar steckt noch mehr dahinter: Meghan soll grundsätzlich keine Lust auf die Geburtstagsfeier haben.

Der Royal-Journalist Russell Myer erklärt gegenüber The Mirror, dass die Sussexes wohl nicht nur in LA bleiben, weil es keine Einladung gab. "Quellen auf der anderen Seite des Teiches sagen, dass Meghan nicht nur keine Lust hatte, an der Krönung teilzunehmen, sondern auch nicht zu dem Familientreffen an diesem Wochenende zu reisen, um den Geburtstag des Monarchen zu feiern", meint der Experte. Es sei unwahrscheinlich, dass die Familie vor dem Weihnachtsfest wieder zusammenkommen werde. Russell ist auch der Ansicht, dass die Öffentlichkeit das Wegbleiben von Harry und Meghan als "verpasste Gelegenheit" zur Versöhnung werten könnte.

Dass Harry und Meghan keine Einladung zum Trooping the Colour erhielten, wurde bereits vor einigen Tagen bekannt. Auch wenn sie 2022 zu der Zeremonie zu Ehren der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) anreisten, kommt dieser Zug wohl wenig überraschend, so Russell. Eine Quelle berichtete Daily Mail: "Ich fürchte, das ist ein Spiegelbild für den Zustand des aktuellen Verhältnisses der beiden."

Anzeige

Getty Images König Charles im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Getty Images König Charles III. in Belfast im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de